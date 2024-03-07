В Казахстане опровергли переговоры о военной помощи Украине

Минобороны Казахстана опровергло переговоры с Киевом о передаче техники ВСУ

В Министерстве обороны Казахстана опровергли информацию о переговорах с Украиной о закупках российской военной продукции для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление ведомство опубликовало в официальном Telegram-канале.

«Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности», — говорится в официальном комментарии Минобороны Казахстана.

В ведомстве добавили, что распространенные сведения о передаче военной помощи Киеву являются слухами. В Минобороны Казахстана напомнили, что с 2022 года в республике действует запрет на поставки за рубеж военной техники и вооружения.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об обсуждении украинской госкомпании «Укрспецэкспорт» с Казахстаном возможностей закупать российскую военную продукцию для передачи ВСУ. Уточнялось, что речь может идти о комплектующих для парашютно-тормозных систем для военной авиации.