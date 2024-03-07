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12:58, 7 марта 2024Экономика

В России резко вырос спрос на музыкальные проигрыватели

«Известия»: спрос на виниловые и CD-проигрыватели в России вырос в 1,6-2,3 раза

Фото: Unsplash

По итогам 2023 года спрос на виниловые проигрыватели в России вырос в 1,6 раза в сравнении с показателем 2022-го, а на CD-технику — в 2,3 раза. О резком увеличение интереса граждан к музыкальным проигрывателям сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В «Яндекс Маркете» отметили, что на их маркетплейсе продажи виниловых пластинок за 12 месяцев выросли в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022 года. В свою очередь, в Ozon рассказали о росте реализации проигрывателей винила в 2,1 раза в количественном выражении. При этом средняя стоимость подобной техники на маркетплейсе за этот период времени упала на 9 процентов.

В «Авито» сообщили о росте интереса пользователей к аналоговым носителям и проигрывателям почти в 1,5 раза в годовом выражении. В то же время на некоторых площадках спрос на CD-плееры за 12 месяцев увеличился в 12 раз. Увеличение спроса также наблюдалось в сегменте видеомагнитофонов VHS, резюмировали эксперты.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка сообщила о резком росте еще одного вида техники — умных колонок. В 2023 году спрос россиян на этот вид продукции взлетел в 1,5 раза. По данным компании «Марвел-дистрибуция», в январе-ноябре в стране было реализовано в общей сложности порядка 3,4 миллиона умных колонок.

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      Анатолий Акулов
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