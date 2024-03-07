В России спрогнозировали бум автокредитования

НКР: выдачи автокредитов в России могут превысить отметку в 200 млрд рублей

По итогам февраля 2024 года российские банки выдали рекордный объем автокредитов в размере 171 миллиарда рублей. В марте тенденция может сохраниться, а выдачи займов на покупку машин — превысить отметку в 200 миллиардов рублей, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков рейтингового агентства НКР.

Если ожидания экспертов сбудутся, выдачи автокредитов в России обновят исторический максимум. Аналитики связывают рост объемов займов на покупку машин с отложенным спросом, который сформировался на фоне сокращения активности ряда иностранных производителей.

Кроме того, на повышенный интерес граждан к подобным кредитам также повлияло падение курса рубля. Последнее обстоятельство повлекло за собой резкое удорожание импортируемых автомобилей. Еще одной причиной может стать увеличение среднего чека, который по итогам февраля вырос к январскому уровню на 1,12 процента и достиг отметки в 1,4 миллиона рублей.

О существенном росте объемов выдачи автокредитов в России ранее сообщали и аналитики ВТБ. Согласно их данным, по итогам февраля суммарный размер займов на покупку машин в стране увеличился на 28 процентов в сравнении с январским показателем и достиг рекордного уровня в 170 миллиардов рублей. Достигнутый результат оказался максимальным для отдельно взятого месяца за всю историю наблюдений.

