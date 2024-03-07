В России усилили контроль за поставками американских товаров

«Деловая Россия»: таможня усилила проверки происхождения импортных товаров

Российская таможня усилила контроль за поставками некоторых категорий импортных товаров. Об этом со ссылкой на представителей компаний-импортеров и бизнес-объединение «Деловая Россия».сообщает газета «Ведомости».

Таможенники стали тщательнее проверять поставки, чтобы установить страну происхождения товаров. Если продукция была произведена в США или в неустановленной стране, ее облагают повышенными пошлинами. Ранее проверяли один товар из десяти, а сейчас подтверждение страны происхождения требуют при каждой отгрузке.

Впервые такую практику стали применять в 2018 году в ответ на ограничения ввоза российской стали и алюминия и установку заградительных пошлин в 25 и 10 процентов соответственно. В отношении американских изделий из металла, строительной техники, оборудования и инструментов тарифы выросли с 3-5 процентов таможенной стоимости до 25-40 процентов.

Усиление таможенного контроля объяснили решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое ввело ответные меры против ряда товаров, пояснила партнер Б1 Вильгельма Шавшина. В случае отсутствия сертификата, который подтверждает, что товар произведен не в США или наличия в нем ошибок, неполной или некорректной информации таможенные органы применяют ставку повышенной ввозной таможенной пошлины

По словам управляющего партнера юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского, тщательные проверки происхождения товаров усложняют жизнь импортеров. Многие транзитные юрисдикции отказываются от оформления сертификатов происхождения, из-за чего подтвердить не американское происхождение практически невозможно.

Ранее стало известно, что Литва ужесточила правила поставок санкционных товаров через Белоруссию и Россию. С 18 декабря 2023 года при экспорте (реэкспорте) или транзите необходимо подтвердить происхождение товара. В декларации должно иметься подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что ее не используют для обхода санкционных ограничений, в противном случае товары не выпустят из Европейского союза.