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11:04, 7 марта 2024Россия

В российском регионе после атаки ВСУ повреждены два инфраструктурных объекта

В Белгородской области два инфраструктурных объекта повреждены после обстрела
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белгородской области два инфраструктурных объекта были повреждены в ходе обстрела со стороны Украины 6 марта. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Оба объекта были повреждены при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Поповка, уточнил губернатор. По данным из открытых источников, этот населенный пункт расположен примерно в 400 метрах от российско-украинской границы.

О каких именно объектах идет речь, Гладков не уточнил. Аварийные службы приступят к устранению последствий обстрела после согласования с Минобороны, добавил он.

6 марта ВСУ дважды атаковали горно-обогатительный комбинат в городе Железногорске Курской области. Обе атаки были осуществлены с помощью беспилотников. Пострадавших нет.

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      Алан Босиков
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