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12:46, 7 марта 2024Культура

Вдова основателя Playboy высказалась о любви Ди Каприо к молодым девушкам

Вдова основателя Playboy: романы Ди Каприо с молодыми девушками выглядят плохо

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Вдова основателя эротического журнала Playboy Хью Хефнера Кристал Хефнер высказалась о любви голливудского актера Леонардо Ди Каприо к молодым девушкам. Свое мнение она выразила в подкасте Hit Network Carrie and Tommy.

По словам Кристал, Ди Каприо превращается в «нового Хью Хефнера», регулярно появляясь на публике со спутницами младше 25 лет. «Девочки рядом с ним все моложе, и я такая: "Боже, это плохо выглядит"», — заявила она.

Вдова основателя Playboy рассказала, что Ди Каприо посещал знаменитый особняк Хефнера, где проходили оргии с юными фаворитками издателя. В то время актер познакомился с певицей Рианной, которой на тот момент было 20 лет.

Ранее 22-летняя модель Playboy Хике Конингс рассказала о странностях 49-летнего Ди Каприо в постели.

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      Мария Рюрикова
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