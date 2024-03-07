Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:06, 7 марта 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на слишком нежного в сексе партнера и получила совет

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Если партнер слишком нежен или груб в сексе, стоит откровенно поговорить с ним об этом, уверена психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Такой совет она дала читательнице, которая пожаловалась на интимную жизнь с бойфрендом, пишет The Guardian.

По словам женщины, они с партнером влюблены и уверены друг в друге, однако в постели с ней он слишком нежен и не предлагает никаких экстремальных экспериментов. «Спустя два года отношений я потеряла интерес к сексу, потому что в сравнении со мной он слишком "ванильный". Я хочу остаться с ним и, наверное, лучше подавлю свой темперамент, чтобы проблем не было», — размышляет автор письма.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

В ответ Коннолли отметила, что по прошествии некоторого времени многие пары теряют сексуальный интерес друг к другу из-за предсказуемости интимной жизни или других проблем в отношениях. «Вы точно уверены, что ваш бойфренд на сто процентов "ванильный"? Что он не откликнется на какое-то ваше оригинальное предложение? Если у вас есть необычные эротические интересы, почему бы аккуратно не познакомить его с ними?» — посоветовала она. Специалистка добавила, что по-настоящему близкие люди не боятся обсуждать свои эротические фантазии и потребности. По ее мнению, важно рассказывать друг другу, что возбуждает и чего хочется в сексуальной жизни, чтобы сохранить отношения крепкими.

Ранее Коннолли дала совет женщине, которая захотела завязать роман на стороне из-за проблем с потенцией у мужа. В ответ на письмо специалистка указала, что преждевременная эякуляция легко поддается лечению.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Пугачева ответила Михайлову на критику по поводу отъезда из России. Как отреагировали звезды шоу-бизнеса?

      Российский военный получил шесть лет за самоволку

      Россиянина осудят за разбойное нападение на магазизин

      В Китае высказались об отношениях с Россией

      Минобороны заявило о перехвате шести беспилотников над тремя регионами России

      Угрозу ракетной опасности в двух регионах России отменили спустя почти два часа

      Раскрыты траты россиян на домашних животных

      Женщина пожаловалась на слишком нежного в сексе партнера и получила совет

      Глава МИД КНР прокомментировал усилия Китая по Украине

      Россиянкам рекомендовали рожать до 24 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше