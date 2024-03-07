Женщина пожаловалась на слишком нежного в сексе партнера и получила совет

Если партнер слишком нежен или груб в сексе, стоит откровенно поговорить с ним об этом, уверена психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Такой совет она дала читательнице, которая пожаловалась на интимную жизнь с бойфрендом, пишет The Guardian.

По словам женщины, они с партнером влюблены и уверены друг в друге, однако в постели с ней он слишком нежен и не предлагает никаких экстремальных экспериментов. «Спустя два года отношений я потеряла интерес к сексу, потому что в сравнении со мной он слишком "ванильный". Я хочу остаться с ним и, наверное, лучше подавлю свой темперамент, чтобы проблем не было», — размышляет автор письма.

В ответ Коннолли отметила, что по прошествии некоторого времени многие пары теряют сексуальный интерес друг к другу из-за предсказуемости интимной жизни или других проблем в отношениях. «Вы точно уверены, что ваш бойфренд на сто процентов "ванильный"? Что он не откликнется на какое-то ваше оригинальное предложение? Если у вас есть необычные эротические интересы, почему бы аккуратно не познакомить его с ними?» — посоветовала она. Специалистка добавила, что по-настоящему близкие люди не боятся обсуждать свои эротические фантазии и потребности. По ее мнению, важно рассказывать друг другу, что возбуждает и чего хочется в сексуальной жизни, чтобы сохранить отношения крепкими.

Ранее Коннолли дала совет женщине, которая захотела завязать роман на стороне из-за проблем с потенцией у мужа. В ответ на письмо специалистка указала, что преждевременная эякуляция легко поддается лечению.