8 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в разных странах празднуют Международный женский день, а в Сирии вспоминают важный для народа День Мартовской революции. Какие еще праздники выпадают на 8 марта, кто из известных людей сегодня празднует день рождения и в какие приметы верили наши предки, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный женский день

Поводом для создания праздника послужили события конца XIX — начала XX века. В то время в России, США и Европе женщины активно боролись за свои права. Причиной массовых протестов были тяжелые условия труда.

Считается, что начало ему положила Клара Цеткин — политическая деятельница из Германии, которая активно боролась за права женщин, а также основала в стране Коммунистическую партию. Во время Конференции трудящихся женщин, которая проходила в Дании в 1910 году, она предложила сделать 8 марта ежегодным женским праздником. Идею поддержали.

Фото: ADN Zentralbild / Globallookpress.com

В России праздник начали отмечать после забастовок женщин в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому стилю — прим. «Лента.ру») 1917 года.

Международный день женского пивоварения

С инициативой создания праздника выступила британка Софи де Ронд. По ее мнению, нужно бороться со стереотипами и неравенством полов в традиционно мужской области деятельности — пивоварении.

С 2014 года праздник отмечают ежегодно.

Какие еще праздники отмечают в мире 8 марта

Вceмиpный дeнь мaтeмaтики.

День весенних крыльев.

# Праздники в других странах

День матери в Таджикистане

Праздник отмечают с 2010 года. Он призван еще раз обратить внимание людей на важность женщин в жизни общества.

Этот день в стране проходит под лозунгом «Женщина — символ чистоты». В честь Дня матери в разных городах Таджикистана традиционно устраивают праздничные и развлекательные мероприятия, а также проводят спортивные соревнования.

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

День народной революции в Сирии

Этот праздник в Сирии отмечают каждый год. Он связан с событиями, которые произошли 8 марта 1963 года — тогда к власти пришла арабская социалистическая партия «Баас».

День Мартовской революции считается важным событием в истории Сирии. После прихода к власти партии «Баас» там прекратились непрерывные военные перевороты, а страна стала одной из самых светских среди государств арабского мира.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 8 марта

Вeликaя нoчь Шивы — Мaxa-Шивapaтpи в Индии.

День султана в Малайзии.

День штата Орегон в США.

День отказа от курения.

Какой церковный праздник сегодня

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи

После казни тело и голову святителя захоронили отдельно друг от друга. Позже, в одном из поместий Ирода, где была погребена голова Иоанна, начали строить церковь. Так случилось первое обретение главы пророка. Спустя время, в 377 году, Иоанн Креститель не допустил лжеучений еретиков — так была обретена глава святого во второй раз.

День памяти преподобного Еразма Печерского

В течение своей жизни черноризец Еразм занимался украшением Печерской церкви. Но однажды дьявол внушил Еразму, что зря он потратил свое богатство на убранство церкви. Послушав змея, черноризец пришел в уныние и начал жить лениво и беззаботно. Но Бог спас его, послав болезнь: семь дней лежал Еразм, еле дышал.

На восьмой день святой услышал голос Господа и внезапно встал с кровати, озаренный своим грехом. По велению Христа Еразм принял монашеский постриг и на третий день умер.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 марта



Приметы и традиции на 8 марта

Туман стелется — к дождливому лету.

Синицы громко поют — к потеплению.

Не следует начинать день с грусти и печали, иначе она может остаться с вами надолго.

Плохой приметой считается играть в этот день свадьбу.

Если провести день в одиночестве, то до лета не будет гостей.

Кто родился 8 марта

Виктор Добронравов

Российский актер родился в 1983 году в Таганроге. Когда ему было 12 лет, он пробовал себя в роли актера озвучивания мультфильмов. При этом взлет карьеры пришелся на 2004 год, когда он начал играть в труппе театра имени Вахтангова.

Артист признавался, что ему больше по душе театральная деятельность, нежели кинематограф. Однако он не отказывается от ролей в фильмах и сериалах.

Фредди Принц-младший

Родился в Лос-Анджелесе в 1976 году. Носит имя своего отца — известного американского комика.

Известность Принцу принесло участие в сериале «Друзья» и роль в фильме «Это все она».

Кто еще родился 8 марта