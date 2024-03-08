Канцерогену в средствах от прыщей нашли оправдание

РБК: канцероген в средствах от прыщей появится при неправильном хранении

Эксперты оценили возможность наличия канцерогенов в популярных средствах от прыщей. Об этом сообщает РБК.

Журналисты издания напомнили, что ранее независимая нью-йоркская лаборатория Valisure сообщила о найденном бензоилпероксиде в популярных препаратах для борьбы с акне. При его распаде может появиться опасный для человеке бензол.

В разговоре с РБК дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, заведующая курсом дерматовенерологии и косметологии Пензенского института усовершенствования врачей Юлия Галлямова оценила риски появления канцерогенов в косметологических средствах. По ее словам, правда заключается в том, что бензоилпероксид сам по себе неопасен, но при неправильном хранении препаратов может образоваться бензол.

«Поэтому всегда в любом лекарственном средстве нужно соблюдать режим, который прописан в инструкции к препарату», — отметила Галлямова. По ее словам, при нарушении режима хранения многих медицинских препаратов возможны неожиданные реакции. Также специалист подчеркнула, что для появления бензола американские эксперты нагрели средство до 70 градусов Цельсия, а появление такой температуры маловероятно в обычной квартире.

Ранее дерматокосметолог Светлана Студеникина заявила, что перед лечением прыщей нужно выяснить, связаны ли угревые высыпания с нарушением гормонального фона. Для этого требуется консультация эндокринолога, гинеколога или уролога.