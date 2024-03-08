Байден предложил американцам слетать с ним в Москву за дешевыми лекарствами

Байден заявил, что лекарства в Москве стоят на 40% дешевле, чем в США

Американский президент Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны рассказал о высокой стоимости лекарств в стране, предложив американцам слетать вместе с ним в другие страны и приобрести медикаменты дешевле. Трансляция ведется на сайте Белого дома.

«У меня будут неприятности, потому что я это говорю, но любой может сесть со мной на борт номер один и полететь в Торонто, Берлин, Москву... Извините. Вероятно, даже и в Москву. И захватить с собой рецепты», — заявил он, уточнив, что цена на лекарствах в других странах окажется примерно на 40 процентов меньше, чем в США.

Отмечается, что данное высказывание Байдена отсутствовало в заранее подготовленном тексте выступления.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп указал на то, что особенность политики нынешнего главы государства привела к убивающим страну последствиям — огромной инфляции.