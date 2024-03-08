Дубль центрального защитника принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

Дубль Виллиана Роши принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

Московский ЦСКА на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 8 марта, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Победу москвичам принес дубль центрального защитника Виллиана Роши. Во втором тайме голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил пенальти.

ЦСКА набрал 32 очка и вышел на четвертое место в чемпионате. В активе «Крыльев Советов» 29 очков, клуб находится на седьмой позиции.

ЦСКА в следующем туре 30 марта на выезде сыграет с «Сочи». «Крылья Советов» в тот же день дома примут «Зенит».