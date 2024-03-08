Два человека погибли при атаке дронов-камикадзе ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаке дронов-камикадзе ВСУ погибли два человека

Два человека погибли при атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в пятницу, 8 марта.

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе», — написал он.

В результате взрыва погибли два человека. Еще один мужчина получил тяжелые ранения, на место выехала бригада скорой помощи. Глава области отметил, что пострадавшего доставят в медучреждение после того, как позволит оперативная обстановка.

Помимо того, повреждения получили экскаватор и манипулятор. На данный момент остальная информация уточняется, отметил Гладков.

Ранее один человек пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области. Мужчина получил осколочное ранение руки, ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации он отказался.