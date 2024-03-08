Стало известно об уничтожении укрепрайона ВСУ на авдеевском направлении

Минобороны: российские Су-34 уничтожили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Уточняется, что российские Су-34 уничтожили укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Они также нанесли удар по живой силе противника. Снаряд позволил российским военным нанести точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Экипажи вернулись на аэродром вылета после того, как получили подтверждения об уничтожении целей от разведки.

5 марта сообщалось, что Россия на авдеевском направлении за неделю взяла под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское в ДНР.