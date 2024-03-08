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08:12, 8 марта 2024Россия

Медведев рассказал о борьбе России с циничным врагом

Медведев заявил, что Россия проходит через испытания и приближает победу
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что страна ведет борьбу с циничным врагом. Об этом он сообщил в видеопоздравлении женщин с 8 Марта, опубликованном в его Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что женщины выполняют важную миссию — дарят жизнь и создают атмосферу добра и любви для своих родных. Он добавил, что россиянки вдохновляют мужчин на свершения и помогают найти на них силы.

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«Постоянное стремление к совершенству — тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всем, что вы делаете. Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. По его мнению, россиянки справляются со множеством проблем и хлопот, оставаясь обворожительными.

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      Марина Совина
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