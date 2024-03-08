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00:17, 8 марта 2024Россия

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в этот день в каждой семье звучат самые нежные и теплые пожелания мамам, бабушкам, женам, дочерям и подругам.

Путин также рассказал, что женщины удивляют мужчин своим умением делать все быстро, но тщательно. По его словам, россиянки справляются со множеством проблем и хлопот, оставаясь обворожительными.

«Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно», — сказал президент.

Накануне Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил летчиц с 8 Марта. Каждой из присутствующих летчиц глава государства подарил цветы и пожал руку.

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      Марина Совина
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