Президент Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в этот день в каждой семье звучат самые нежные и теплые пожелания мамам, бабушкам, женам, дочерям и подругам.

Путин также рассказал, что женщины удивляют мужчин своим умением делать все быстро, но тщательно. По его словам, россиянки справляются со множеством проблем и хлопот, оставаясь обворожительными.

«Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно», — сказал президент.

Накануне Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил летчиц с 8 Марта. Каждой из присутствующих летчиц глава государства подарил цветы и пожал руку.