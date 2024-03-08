Глава Минобороны Польши оценил возможность отправки войск на Украину

Минобороны Польши отвергло возможность отправки войск на Украину

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, оценивая вероятность отправки войск на Украину, отверг такую возможность. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVN24.

«Войска польского не будет на Украине», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что Варшава собирается продолжать оказывать военную помощь Киеву, передавая ему вооружения. Также Косиняк-Камыш отметил необходимость поддержки инициатив, направленных на обеспечение безопасности Польши.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что Варшава хочет отменить все торговые льготы для Украины. По его словам, необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынок и польских производителей. Туск подчеркнул, что Польша хотела бы вернуться к правилам импорта, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны.