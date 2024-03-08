Герой России поздравил с 8 Марта охраняющих Эрмитаж сотрудниц Росгвардии

Герой России Бураков поздравил с 8 Марта охраняющих Эрмитаж сотрудниц Росгвардии

Сотрудниц Росгвардии, которые охраняют Эрмитаж, поздравил с Международным женским днем 8 марта командующий Северо-Западным округом Росгвардии, герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

«Спасибо вам за вашу работу», — сказал Бураков, вручив букеты цветов. Военный отметил, что в Эрмитаже внимательно относятся к выполнению своих служебных обязанностей, «представляют лицо города и всей страны».

Ранее президент России Владимир Путин по случаю 8 Марта обратился к женщинам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и выполняющим боевые задачи.

Также глава государства обратился к тем женщинам, которые ждут своих близких, поддерживают военнослужащих, помогают им на передовой, в госпиталях, являются волонтерами. «Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне», — сказал российский лидер.