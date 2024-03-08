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07:31, 8 марта 2024Россия

В Госдуме пригрозили Британии и указали на потопляемость острова

Депутат Затулин призвал Британию помнить о потопляемости ее острова

Фото: Unsplash

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал британские поставки Киеву средств нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Затулин пригрозил Британии и напомнил о потопляемости ее острова. По его мнению, военные поставки Лондона Киеву и заявления о захвате Крыма обладают как политическим, так и историческим контекстом.

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      Марина Совина
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