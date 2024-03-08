В Госдуме пригрозили Британии и указали на потопляемость острова

Депутат Затулин призвал Британию помнить о потопляемости ее острова

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал британские поставки Киеву средств нападения на Крым, Крымский мост и объекты флота. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Затулин пригрозил Британии и напомнил о потопляемости ее острова. По его мнению, военные поставки Лондона Киеву и заявления о захвате Крыма обладают как политическим, так и историческим контекстом.