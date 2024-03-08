Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Богомолова

Актриса Хаматова назвала режиссера Богомолова неумным и неэмпатичным

Актриса Чулпан Хаматова назвала режиссера Константина Богомолова «неумным». Об этом она сказала в интервью Елизавете Осетинской (внесена в список иноагентов в России), доступном на YouTube.

По словам Хаматовой, для кого-то Богомолов является хорошим режиссером, но она в число этих людей не входит. «Для меня это невозможно, если режиссер неумный и неэмпатичный», — раскритиковала Константина Богомолова актриса.

«Вот человек "с холодным носом" выбрал себе путь комфорта. Хотела бы я работать с ним как актриса? Нет», — заметила Чулпан Хаматова.

По ее мнению, Богомолов также отказался бы работать с ней, так как она «токсичная». При этом она призналась, что искусство воспринимается зрителями субъективно. Кроме того, ей самой нравились капустники режиссера.

Также в интервью Чулпан Хаматова рассказала о чувстве ненужности после переезда в Латвию. Несмотря на это, актрисе удалось найти работу в Новом рижском театре.