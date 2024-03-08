Минобороны сообщило о пресечении атак по Курской и Белгородской областям

Минобороны России заявило о пресечении атак по Курской и Белгородской областям

Российские войска пресекли попытки атак по Курской и Белгородской областям. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«8 марта около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Системы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты. Над территорией Белгородской области были поражены три беспилотника, а над Курской — один.

Ранее один человек пострадал при ударе Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Мужчина получил осколочное ранение руки, ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации он отказался.