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01:36, 8 марта 2024Россия

Москвичи пожаловались на проблемы с оплатой алкоголя на кассах магазинов

Росалкогольтабакконтроль опроверг проблемы со сканированием алкоголя в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москвичи пожаловались, что 7 марта после 22:00 у них возникли проблемы с оплатой алкоголя и табака на кассах. Как сообщил Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы», в столице произошел массовый сбой платежных терминалов. Отмечается, что проблема могла возникнуть на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.

Информацию подтвердил Telegram-канал «Молния. Москва». «Пострадавшие продавцы связывают это с возможной хакерской атакой или проблемами на серверах системы Росалкогольтабакконтроля», — говорится в публикации. Сообщения о проблемах с оплатой банковскими картами появились в ряде других каналов.

Как стало известно «Ленте.ру», аналогичные проблемы возникли в Подмосковье, алкоголь было невозможно отсканировать на кассах, в том числе в крупных гипермаркетах.

В свою очередь Росалкогольтабакконтроль в комментарии РИА Новости опроверг проблемы со сканированием алкоголя в системе ЕГАИС на кассах в Москве.

В контролирующем органе уточнили, что массовый сбой вечером в четверг не наблюдался. Там направили запрос в крупные торговые сети.

Ранее Центробанк предложил сделать обязательными прием оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) и цифровыми рублями.

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      Марина Совина
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