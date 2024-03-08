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22:52, 8 марта 2024Мир

Президент Индии выдвинула тещу премьера Великобритании в парламент

Президент Индии выдвинула кандидатуру тещи Риши Сунака Судху Мурти в парламент
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Президент Индии Драупади Мурму выдвинула кандидатуру тещи премьера Великобритании Риши Сунака в верхнюю палату индийского парламента. Об этом сообщает индийский журнал The Week.

Данное решение поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил заслуги Судху Мурти в различные области, включая благотворительность и образование. По его словам, вклад Мурти «огромен и вдохновляет».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался богаче короля Карла III. По состоянию на октябрь 2022 года состояние главы правительства и его жены Акшаты Мурти оценивалось в 730 миллионов фунтов стерлингов (844 миллиона долларов). Для сравнения, личное состояние короля в то время было в разы меньше — 370 миллионов фунтов.

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      Марина Совина
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