Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:31, 8 марта 2024Россия

Под Белгородом сбили два беспилотника

Губернатор Гладков сообщил о двух беспилотниках, сбитых под Белгородом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Под Белгородом сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка», — пояснил он.

Гладков отметил, что сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, добавил он, разрушений и пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта. Кто попал в этот список?

      Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью

      Ракетная опасность в Белгороде продлилась больше двух часов

      Чернобыльские черви оказались невосприимчивы к радиации

      Две участницы Спартакиады попали в больницу после массового завала

      Захарова рассказала об умении Лаврова учить чувству локтя

      Под Белгородом сбили два беспилотника

      Гуманитарный коридор в Палестину откроют с Кипра

      В Испании поймали завезенную под видом кота рысь

      В России составили список бесплатных медицинских услуг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше