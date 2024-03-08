Под Белгородом сбили два беспилотника

Губернатор Гладков сообщил о двух беспилотниках, сбитых под Белгородом

Под Белгородом сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа в районе села Варваровка», — пояснил он.

Гладков отметил, что сотрудники оперативных служб уточняют информацию о последствиях. По предварительным данным, добавил он, разрушений и пострадавших нет.