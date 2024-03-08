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12:24, 8 марта 2024Россия

Путин поблагодарил россиянок за службу на СВО

Путин поздравил россиянок с 8 Марта и поблагодарил за службу на СВО

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, записав видеообращение. Оно опубликовано на сайте Кремля.

«Мы ждем его с радостью и волнением, заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», — сказал Путин.

Отдельно глава государства обратился к женщинам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции, а также к тем, кто ждет дома бойцов, «вдохновляя их любовью и поддержкой», и оказывает помощь в госпиталях и в многочисленных волонтерских структурах.

«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне», — отметил президент в поздравительной речи.

Также глава государства напомнил, что 2024 год в России посвящен семье. Он указал на то, что сегодня в России семья, ее интересы, запросы — в центре внимания и в «абсолютном приоритете». Президент пообещал делать все возможное, чтобы семьи с детьми «чувствовали заботу и помощь государства».

Накануне праздника Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища и поздравил летчиц с 8 Марта. Каждой из присутствующих на встрече глава государства подарил цветы и пожал руку.

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      Екатерина Подвигина
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