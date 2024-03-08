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05:33, 8 марта 2024Бывший СССР

ЕС предрекли развал после слов Макрона о красных линиях

Советник Пушилина Гагин предрек развал ЕС после слов Макрона о красных линиях
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Украины. Его заявление приводит РИА Новости.

Гагин увидел раскол в Евросоюзе после слов Макрона о красных линиях и предрек развал организации. Он напомнил, что недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против поставок Украине крылатых ракет Taurus, поскольку те способны поражать цели в Москве. Однако эта точка зрения, вероятно, противоречит мнению Макрона.

«При этом такой же раскол ждет и другие страны Евросоюза и НАТО — разваливается как экономический союз, так и военный союз. Потому что они не готовы и не хотят воевать с Россией», — допустил чиновник.

Ранее Макрон отказался определять «красную линию» для ситуации на Украине. Отвечая на обвинения в адрес Москвы в применении химического оружия на Украине, он ответил, что назвать «красную линию» означает стать союзником стороны конфликта и вступить в войну с Россией.

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      Марина Совина
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