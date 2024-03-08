Названа цена самой дешевой студии в Москве

В Москве нашли самую дешевую студию за 4,3 миллиона рублей

Всего на первичном рынке жилой недвижимости в границах старой Москвы представлено 6,7 тысяч студий, выяснили в Департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости». Там также нашли самое дорогое и наиболее дешевое малогабаритное жилье и назвали его цену. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Наиболее дешевая студия из массового сегмента обойдется покупателю в 4,3 миллиона рублей. За эту стоимость можно приобрести лот без отделки площадью 19,6 квадратных метра. Квартира реализуется во введенном жилом комплексе в районе Косино-Ухтомский.

Максимальная цена студии в данном сегменте — 32,2 миллиона рублей. Лот по такой стоимости экспонируется в новостройке со сроком сдачи в IV квартале 2024 года в районе Покровское-Стрешнево. Его площадь составляет 22,5 квадратных метра. Отделка не предусмотрена.

В бизнес-классе минимальная стоимость студии — 8 миллионов рублей. Это лот без отделки площадью 20,2 квадрата, реализующийся в новостройке со сроком сдачи во II квартале 2026 года в районе Москворечье-Сабурово.

Наиболее дорогая студия бизнес-класса стоит 28,6 миллиона рублей. По такой цене экспонируется квартира с отделкой во введенном жилом комплексе в Черемушках. Площадь лота составляет 43,7 квадрата.

В премиум-сегменте цены на студии начинаются от 15,3 миллиона руб. По этой цене в реализации на первичном рынке района Марьина Роща представлена квартира без отделки площадью 30,7 квадрата в проекте со сроком сдачи в IV квартале 2025 года.

Студия с максимальным бюджетом в премиум-классе обойдется в 90,9 миллиона рублей. Лот по такой стоимости продается в Дорогомилове в новостройке, планирующейся к вводу в IV квартале 2024 года. В квартире не предусмотрена отделка. Площадь лота составляет 65,1 квадрата.

Ранее стало известно, что покупатели премиальных новостроек в Москве стали чаще интересоваться студиями и однокомнатными квартирами. Эксперты связывают это с активностью инвесторов.