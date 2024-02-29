Богатые москвичи бросились скупать один тип жилья

Покупатели премиального жилья в Москве стали чаще интересоваться студиями

Покупатели премиальных новостроек в Москве стали чаще интересоваться студиями и однокомнатными квартирами. О том, что богатые жители столицы бросились скупать один тип жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компаний «Аеон Девелопмент» и «Метриум».

В январе 2024 года на студии и «однушки» пришлось 37 процентов от общего объема продаж премиального нового жилья в Москве. Всего было продано 129 лотов этой категории. Также выросло предложение дорогих студий и односпальных квартир — на 18 процентов относительно января 2023 года.

По словам управляющего партнера «Аеон Девелопмент» Дмитрия Старостина, премиальное жилье до сих пор ассоциируется у покупателей с крупной площадью и большим количеством комнат, однако в последние годы наблюдается всплеск спроса на студии и однокомнатные форматы. «Мы это связываем с активностью инвесторов. Кроме того, небольшие квартиры активно приобретают состоятельные люди для своих повзрослевших детей. Такие лоты также могут быть стартом для покупателей, которые приобретают первую квартиру в более дорогом сегменте», — отметил эксперт.

Ранее стала известна цена самой дорогой вторичной квартиры в Москве. Такой объект обойдется в 3,1 миллиарда рублей.