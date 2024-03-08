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19:50, 8 марта 2024Бывший СССР

Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках

Депутат Рады Гончаренко: Украина вышла из соглашения СНГ о вооруженных силах

Фото: Michael Lucan / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил о выходе Украины из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Украина выходит из соглашения СНГ о вооруженных силах и пограничных войсках! Такое решение было принято на заседании кабинета министров. Удивительно, что только сейчас. Но уже вышли, и потому хорошо», — написал Гончаренко.

Парламентарий не уточнил, как долго рассматривался этот вопрос и когда именно было принято окончательное решение о выходе. Само соглашение было подписано 30 декабря 1991 года.

Ранее Киев денонсировал соглашение СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений частоты и времени. Начнут ли в стране измерять время иначе и каким именно образом, в публикации не сообщается.

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      Олег Давыдов
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