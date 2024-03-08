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12:51, 8 марта 2024Экономика

В Дубае введут налог для зарубежных банков

В Дубае введут ежегодный налог в размере 20 процентов для зарубежных банков

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) введут в Дубае налог в размере 20 процентов для зарубежных банков. Об этом сообщается на сайте премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.

Отмечается, что налог будет взиматься с зарубежных финансовых организаций на налогооблагаемую прибыль. Из этого процента будет вычитаться процент корпоративного налога в том случае, если иностранный банк его выплачивает.

Местные власти обязали зарубежные финорганизации уплачивать новый налог на ежегодной основе. Уточняется, что налог начнет действовать в налоговом году, следующим за годом принятия соответствующего законопроекта.

Корпоративный налог в ОАЭ ввели с 1 июня 2023 года, его ставка составила 9 процентов. Этот налог должны выплачивать как резиденты ближневосточной страны, так и нерезиденты. При этом мера затронула и физические, и юридические лица. Исключения составили госучреждения, предприятия по добыче полезных ископаемых, а также религиозные и культурные организации.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Россией и закрыли счета граждан РФ. Эти меры были во многом обусловлены риском местных финорганизаций попасть под вторичные санкции США. Отмечалось, что россиянам запретили принимать и отправлять платежи в ряд банков ОАЭ. Под ограничения попали и компании, находящиеся под контролем граждан РФ.

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      Анатолий Акулов
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