В Словакии отказались считать Россию агрессором

Вице-спикер парламента Словакии Данко: Россия защищает на Украине свои интересы

Россия ведет специальную военную операцию на Украине, чтобы защитить свои национальные интересы. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, его цитирует РИА Новости.

По его мнению, конфликт на Украине можно решить с помощью установки демилитаризованной зоны между двумя странами. В пример он привел буферную зону ООН на Кипре, которая де-факто разделяет остров на две части.

«Встать на сторону Украины — это не решение конфликта, это лишь эскалация напряженности. Для меня решение — это демилитаризованная зона между Россией и Украиной, как на Кипре… Россия не агрессор, Россия защищает свои интересы», — считает словацкий политик.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину с апокалипсисом. По его словам, страны Запада понимают, что поставки оружия и денежная помощь не смогут помочь Киеву победить.