В СПЧ прокомментировали указ Путина о помиловании женщин к 8 Марта

Член СПЧ Меркачева выразила надежду на помилование еще трех тысяч женщин

В Совете по правам человека (СПЧ) прокомментировали указ президента России Владимира Путина о помиловании 52 женщин к празднику 8 Марта. Член совета Ева Меркачева в разговоре с РИА Новости выразила надежду, что процесс пересмотра сроков по ненасильственным делам продолжится и в будущем можно будет ожидать помилования еще трех тысяч женщин.

«Это помилование, думаю, начало. Стоит ожидать еще помилования как минимум трех тысяч женщин, которые имеют малолетних детей», — передаются в публикации слова правозащитника.

Как отмечается в тексе президентского указа, прошения о помиловании коснулись беременных или имеющих несовершеннолетних детей женщин, а также тех, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.

Ранее с инициативой пересмотреть сроки женщин, отбывающих наказание за ненасильственные преступления, выступила Меркачева. Она обратилась с ней к Путину в декабре 2023 года, аргументировав предложение потребностью в увеличении рождаемости в стране.