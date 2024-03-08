Женщину заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею

Британку заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею

Жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. Как сообщает The Sun, 69-летняя Амелия Барнем до сих пор не может получить деньги по последнему счастливому билету.

Узнав, что в ее билете совпали три из пяти чисел Национальной лотереи, оператором которой является компания Allwyn, Барнем попыталась получить выигрыш на почте. Однако оттуда британку отправили подтверждать подлинность билета в магазин, где была совершена покупка. Женщина сделала это, но для получения денег — 800 фунтов стерлингов — Барнем порекомендовали связаться непосредственно с лотерейной компанией.

Представители Allwyn, в свою очередь, сначала затребовали фотографии лицевой и оборотной стороны билета, а потом и вовсе направили домой к Барнем штатного детектива для проведения расследования о потенциальном мошенничестве.

«Они сказали, что это из-за количества одержанных мною побед. Я считаю отвратительным и позорным то, как со мной обошлись», — заявила британка, которая тратит по 60 фунтов в неделю на билеты. Ее суммарный выигрыш составляет лишь 23,6 тысячи фунтов.

В итоге детектив сфотографировал билет Барнем, ее банковскую карту и выписки, паспорт, а также саму женщину. Решение по ее делу пока не вынесено.

Тем временем россиянин выиграл миллион рублей в лотерею и не пришел за ним. Речь идет о неизвестном жителе Мурманской области, которого ищут с Нового года.