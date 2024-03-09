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15:18, 9 марта 2024Путешествия

Lufthansa отменила 80 процентов рейсов

Tagesschau: немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 80 процентов рейсов

Фото: Lufthansa / Unsplash

Авиакомпания Lufthansa отменила 80 процентов рейсов из-за забастовки сотрудников. Об этом сообщает немецкий телеканал Die Tagesschau.

«За последние два дня удалось реализовать всего от 10 процентов до 20 процентов запланированных рейсов», — указывает канал.

Отмечается, что после завершения двухдневной забастовки большая часть сотрудников компании вернулись к работе, однако могут быть дальнейшие отмены рейсов.

Ранее стало известно, что суммарный ущерб немецкой авиакомпании Lufthansa, являющейся крупнейшим перевозчиком в Европе, от массовых забастовок персонала в 2024 году составил примерно 100 миллионов евро.

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      Виктория Кондратьева
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