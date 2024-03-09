МИД России призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране

В канадском городе Оквилл (провинция Онтарио) демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина» на украинском кладбище святого Владимира. Мемориал, установленный в 1988 году, неоднократно требовали убрать активисты и журналисты.

С момента открытия памятник зачастую подвергался актам вандализма. В частности, 21 июня 2020 года неизвестные распылили на кенотаф аэрозольную краску с надписью «Нацистский военный памятник».

Городские власти открестились от демонтажа памятника

Мэрия Оквилла заявила, что не имеет отношения к сносу памятника. В департаменте по коммуникациям городской администрации пояснили, что монумент находился на частной территории кладбища. «Город не участвует в его управлении и деятельности», — указали власти.

При этом еще в 2020 году мэр Оквилла Роб Бертон посетовал, что не может снести мемориал, хотя сам памятник ему «отвратителен». В противном случае, заверил градоначальник, он бы ликвидировал его «много лет назад».

В России положительно оценили снос памятника нацистским преступникам

Советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков положительно оценил снос памятника украинской дивизии СС «Галичина».

Несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров, справедливость восторжествовала

Владимир Проскуряков советник-посланник посольства России в Канаде

«Символам нацизма и героизации нацистских приспешников не может быть места в странах антигитлеровской коалиции», — отметил дипломат.

Впоследствии Министерство иностранных дел России указало, что демонтаж скандального памятника стал первым шагом к ликвидации наследия украинских нацистов в стране. В дипведомстве добавили, что снос остальных мемориалов нацистским пособникам станет доказательством серьезности намерений Канады отстраниться от нацистского прошлого Украины.

Канада стала одним из убежищ для нацистов после Второй мировой войны

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний бывший эсэсовец Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие этого человека ужасной ошибкой. Политик также напомнил, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.

Все войска СС, в которые входила и добровольческая дивизия «Галичина», в составе которой числился Гунько, признана Нюрнбергским военным трибуналом преступной организацией. В конце октября 2023 года МВД России объявило Хунку в розыск.