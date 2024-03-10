Британский танк увяз в грязи во время показательного заезда ВСУ перед прессой

Танк Challenger 2 увяз в грязи во время заезда ВСУ для журналистов The Sun

Британский танк Challenger 2 увяз в грязи во время показательного заезда Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед прессой. Об этом рассказали журналисты The Sun.

Военнослужащие описали достоинства бронемашины, например, стабилизированную башню, позволяющую стрелять в любом направлении на ходу, современные лазерные прицелы и мощное орудие. Однако среди недостатков бойцы отметили вес и размеры танка, которые затрудняет мобильность на земле.

Главный инженер подразделения отметил, что Challenger 2 застревает в грязи, потому что слишком тяжелый. Журналисты имели возможность лично в этом убедиться, когда их пригласили проехать на башне.

Командир раскритиковал бойцов за то, что они двигались через овраг слишком медленно, однако это было сделано для безопасности британских репортеров. Но случай с застрявшей машиной военнослужащие ВСУ использовали для обучения, они вытащили ее при помощи второго танка.

Более опытный экипаж на большой скорости проехал участок грязи в овраге, отметили журналисты.

Ранее авторы американского издания The National Interest назвали танки Abrams переоцененными после уничтожения в зоне СВО первой машины, предоставленной Украине. «M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2», — говорится в публикации.

