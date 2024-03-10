Экс-премьер Эстонии напился и был снят с рейса полицией

Ohtuleht: пьяного экс-премьера Эстонии Рыйваса вывели из самолета в Хельсинки

Бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса сняли с рейса в аэропорту Хельсинки из-за алкогольного опьянения. Об этом сообщает Ohtuleht.

Уточняется, что экс-премьер должен был отправиться с визитом в Японию в составе эстонской бизнес-делегации. Однако вылет был сорван из-за напившегося Рыйваса, которого вывела из лайнера полиция. При этом сам он категорически отрицает факт опьянения и называет слухи об этом клеветой.

Ранее агрессивная пьяная пассажирка авиакомпании Jet2 устроила скандал в самолете из-за того, что ее рейс опоздал на полчаса. Уточняется, что 40-летняя Лорен Бомонт-Каппс летела из турецкой Антальи в английский Манчестер в январе.