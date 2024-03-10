Канье Уэст надел толстовку с надписью на русском языке

Канье Уэст надел толстовку с надписью «Черные псы» на кириллице

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст вышел в свет в худи из новой совместной коллекции с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Кадрами делится Telegram-канал РЕН ТВ.

В капсуле YZY SPLY под названием Gosha представлены сера толстовка, футболка и спортивные штаны, а также носки серого и черного цветов, пишет Hypebeast. На лицевой стороне всех вещей напечатано кириллицей «Черные псы».

14 декабря 2023 года Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского дизайнера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.