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19:26, 10 марта 2024Из жизни

Подруги купили одинаковые лотерейные билеты и разбогатели

В США подруги купили одинаковые лотерейные билеты и сорвали куш

Фото: Unsplash

Подруги из США выбрали одинаковые комбинации чисел при покупке лотерейных билетов и разбогатели. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

59-летняя Наоми Коули из города Сагино, штат Мичиган, регулярно принимает участие в розыгрышах вместе с приятельницей. «Мы с подругой всегда говорили, что если бы выиграли в лотерею, то разделили бы деньги. Вместо того чтобы покупать один билет на двоих, мы стали покупать отдельные билеты с одинаковыми номерами», — рассказывает она.

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В феврале женщины в очередной раз сыграли в лотерею, выбрав одинаковые числа. Коули была шокирована, когда после розыгрыша ей позвонила подруга и сообщила, что они сорвали куш. Американка выиграла 100 тысяч долларов (девять миллионов рублей), а ее приятельница — 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей), так как забыла воспользоваться опцией, которая удваивает сумму в случае выигрыша. «Так захватывающе и весело — переживать это вместе», — утверждает Коули.

Недавно она посетила офис лотереи, где получила денежный приз. Женщина планирует потратить выигрыш на путешествие с семьей, а оставшуюся сумму отложить.

Ранее сообщалось, что жительницу Лондона заподозрили в мошенничестве из-за слишком частых выигрышей в лотерею. 69-летняя Амелия Барнем до сих пор не может получить деньги по последнему счастливому билету.

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