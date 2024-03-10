Российский лейбл подал в суд на шоу Малахова из-за песни про колбасу

Лейбл «Джем» подал в суд на шоу Малахова из-за песни «Два кусочека колбаски»

Российский лейбл «Джем» подал в суд на шоу телеведущего Андрея Малахова из-за того, что в февральском выпуске прозвучала песня «Два кусочека колбаски» группы «Комбинация». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как пишет источник, эта композиция принадлежит музыкальному издательству больше 20 лет. Как только представители лейбла увидели выпуск шоу на федеральном телевидении, они начали готовить иск о защите авторских прав, уточняет издание.

По данным Telegram-канала, помимо «Комбинации», контракты с лейблом есть у Славы КПСС, Booker, Instasamka, Замая, группы «Руки вверх», Лады Дэнс, Дмитрия Маликова и других артистов.

Ранее актера и участника спецоперации Михаила Мамаева не пустили в эфир шоу Малахова «Привет, Андрей!» из-за кепки с флагом России. Он признался, что приехал ради программы из зоны СВО, чтобы поздравить телезрителей в числе «гардемаринов» с приближающимся сочельником.