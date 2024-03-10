Российский полицейский сел пьяным за руль и въехал в людей

Пьяный полицейский сел за руль в Дагестане и въехал в троих людей

Пьяный российский полицейский сел за руль автомобиля и въехал в троих людей, стоявших на обочине дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Уточняется, что ДТП произошло в Дагестане. Виновником случившегося стал майор, которого недавно перевели из Махачкалы в Сергокалинский район. Он отпраздновал 8 Марта и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По пути майор врезался в двоих взрослых и ребенка, которые меняли колесо собственного автомобиля на обочине.

Уточняется, что женщине не удалось выжить, а мужчину и шестилетнего ребенка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве произошла массовая авария. По меньшей мере 12 автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде.