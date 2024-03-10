США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

CENTCOM: США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщается на странице центрального командования Соединенных Штатов (CENTCOM) в социальной сети Х.

Отмечается, что корабль ВМС США General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис и, направился в Восточное Средиземноморье. Судно перевозит оборудование для создания временного порта для доставки гуманитарных грузов в анклав.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину. Открытие морского гуманитарного коридора необходимо для оказания помощи жителям сектора Газа, территория которого продолжает обстреливаться со стороны израильских военных в рамках операции по уничтожению главарей батальонов ХАМАС.