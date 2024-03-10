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06:43, 10 марта 2024Мир

В Британии рассказали о шоке французов после слов Макрона о войне

Аналитик Меркурис: французы не понимают, зачем Макрон говорит о войне с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Французские журналисты и политики не могут понять, зачем президент страны Эммануэль Макрон заговорил о войне с Россией. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

«Французские СМИ, даже симпатизирующие Макрону, говорят, что это абсолютное безумие. Они спрашивают: "Почему он говорит такие безумные вещи?"» — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, французские чиновники, с которыми Макрон обсуждал план отправки войск на Украину, были шокированы его заявлениями. План политика не одобрили даже члены его партии, резюмировал аналитик.

В конце февраля Макрон рассказал, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Речь идет о «глубоких» ударах ракетами среднего и дальнего действия, пояснил он.

Президент Франции также напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов, в том числе систем противовоздушной обороны.

В свою очередь, ранее французский политик Флориан Филиппо раскритиковал идею официального Парижа по созданию коалиции стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину. Он призвал прекратить «идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны».

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      Марина Совина
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