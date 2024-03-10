Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:13, 10 марта 2024Россия

В Курской области при попадании снаряда в дом погибла женщина

Старовойт: в Глушковском районе Курской области при обстреле погибла женщина

Фото: Globallookpress.com

В селе Кульбаки Глушковского района при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина. Снаряд попал в жилой дом, после чего произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница», — заявил глава региона.

По его словам, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают помощь медики. Старовойт выразил соболезнования родным и отметил, что держит состояние пострадавшего на контроле.

Также повреждения получило еще одно домовладение, в населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания выехали пожарные команды.

9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Франция решила создать альянс стран, готовых отправить войска на Украину. Какие государства поддержали эту идею?

      Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в российском городе

      В Горловке при атаке беспилотника пострадали сотрудники хлебокомбината

      Лидеров США, ФРГ, Британии и Франции назвали врагами Крыма

      Россиянам посоветовали разминку для профилактики сутулости

      В Курской области при попадании снаряда в дом погибла женщина

      План Трампа по Украине спрогнозировали

      В ДНР заявили о сброшенном ВСУ на Горловку взрывоопасном предмете

      В российском городе объявили ракетную опасность

      Пленный ВСУ рассказал о внушении ненависти к русским британскими психологами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше