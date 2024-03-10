В Курской области при попадании снаряда в дом погибла женщина

Старовойт: в Глушковском районе Курской области при обстреле погибла женщина

В селе Кульбаки Глушковского района при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина. Снаряд попал в жилой дом, после чего произошел пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница», — заявил глава региона.

По его словам, ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают помощь медики. Старовойт выразил соболезнования родным и отметил, что держит состояние пострадавшего на контроле.

Также повреждения получило еще одно домовладение, в населенном пункте частично отсутствует свет. На место возгорания выехали пожарные команды.

9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

