11 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
Сегодня в России празднуют начало Масленичной недели, а в мире вспоминают Шекспира и отмечают день мусульманской культуры. Какие еще праздники выпадают на 11 марта, на какие приметы стоит обратить внимание и кто еще из известных людей сегодня празднует день рождения, — в материале «Ленты.ру».
Праздники в России
Начало Масленичной недели
В этот славянский праздник принято провожать зиму и торжественно встречать весну.
В 2024 году Масленичная неделя (Мясопуст или Блинщина) продлится с 11 до 17 марта. С 18 числа православные верующие начинают соблюдать Великий пост, поэтому в эти семь дней традиционно принято хорошо повеселиться и вкусно поесть.
День сотрудников частных охранных агентств
11 марта 1992 года в России приняли закон «О частной детективной и охранной деятельности». В честь этого события позже учредили праздник.
При этом сама профессия охранника появилась в Едином справочнике профессий только в 2009 году. Отмечать этот день также могут частные детективы и телохранители.
Какие еще праздники отмечают в России 11 марта
- День работника органов наркоконтроля.
Праздники в мире
Всемирный день мусульманской культуры, мира и диалога в кино
В 2010 году праздник учредил писатель и продюсер Джавед Мохаммед с целью просвещения людей о разнообразии исламской культуры и ее связи с другими вероисповеданиями.
С тех пор этот день отмечают ежегодно. 11 марта во многих странах мира проходят различные выставки, лекции, показы фильмов и другие образовательные мероприятия.
День Ромео и Джульетты
Праздник отмечается ежегодно и напоминает о том, что 11 марта 1302 года были обручены два любимых шекспировских героя — Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти.
Интересно, что в 1972 году в итальянском городе Верона поклонники английского драматурга Уильяма Шекспира создали сообщество единомышленников, который назвали Клубом Джульетты. Его участники отвечают на присланные фанатами письма от лица Джульетты. Клуб существует и сегодня.
Какие еще праздники отмечают в мире 11 марта
- Рамадан.
- День пандемии коронавируса.
- Европейский день памяти жертв терроризма.
- День тишины на Бали.
- День предложения в США.
Какой церковный праздник сегодня
Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фалалея Сирийского, отшельника
Святой жил в V веке. После принятия иночества в Малой Азии он направился в Сирию и поселился близ языческого храма, который носил дурную славу из-за обитавшей там нечисти.
После изгнания злых духов, преподобный Фалалей построил себе хижину, куда едва умещался, и прожил в ней около 10 лет. А когда к нему обратились христиане, он построил храм на месте идольского капища и проводил там ежедневные богослужения.
День памяти Прокопия Декаполита
В одной из обителей страны Декаполитской Прокопий принял монашество и все время проводил в молитвах к Богу. Пришедший к власти император Лев III Исавр боролся с духовной властью, отрицая христианство, которое проповедовал святой.
По велению правителя Прокопия схватили и предали жестоким пыткам. После кончины императора, святитель вышел из заточения и оставшуюся жизнь провел в монашеских подвигах.
Какие еще церковные праздники отмечают 11 марта
Православные верующие вспоминают:
- мучеников Иулиана, Евна (Крониона), и слуги его, Виса воина и Мекара;
- священномученика Петра пресвитера, мученика Михаила;
- новомученика Илию Печерского;
- святого Херефрифа, епископа Линкольширского.
Приметы и традиции на 11 марта
- Высокое небо с облаками — к солнцу.
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- Вернулись грачи — скоро растает снег.
- Ясное ночное небо со звездами — значит, будет жаркое лето.
- Если убраться в этот день в доме, супругов будет ждать счастье и благополучие.
- Нельзя переедать и давать деньги в долг.
Кто родился 11 марта
Мария Аронова
Актриса театра и кино родилась в 1972 году в Подмосковье. После окончания Щукинского училища ее сразу же приняли в труппу театра имени Вахтангова. В 1977 году за исполнение роли в спектакле «За двумя зайцами» награждена премией «Хрустальная Турандот».
В кинематограф Аронова пришла в 1995 году. Известна по таким фильмам, как «Лед», «Батальон», «Бременские музыканты» и другие.
Руперт Мердок
Американский бизнесмен, создатель и руководитель медиагиганта News Corporation родился в 1931 году в Австралии. Окончив Оксфордский университет, унаследовал от отца убыточную провинциальную газету The Adelaide News, а спустя некоторое время превратил убыточный бизнес отца в медиаимперию. В 1979 году Мердок стал генеральным директором News Corporation.
По данным Forbes на 2024 год, состояние Руперта оценивается в 10 миллиардов долларов.
Кто еще родился 11 марта
- Александр Войтинский — продюсер, основатель группы «Звери».
- Владимир Вайншток — кинорежиссер, создатель фильмов «Дети капитана Гранта» и «Всадник без головы».
- Максим Дрозд — актер.
- Георгий Юматов — актер, исполнил главную роль в фильме «Офицеры».