11 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня в России празднуют начало Масленичной недели, а в мире вспоминают Шекспира и отмечают день мусульманской культуры. Какие еще праздники выпадают на 11 марта, на какие приметы стоит обратить внимание и кто еще из известных людей сегодня празднует день рождения, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Начало Масленичной недели

В этот славянский праздник принято провожать зиму и торжественно встречать весну.

В 2024 году Масленичная неделя (Мясопуст или Блинщина) продлится с 11 до 17 марта. С 18 числа православные верующие начинают соблюдать Великий пост, поэтому в эти семь дней традиционно принято хорошо повеселиться и вкусно поесть.

День сотрудников частных охранных агентств

11 марта 1992 года в России приняли закон «О частной детективной и охранной деятельности». В честь этого события позже учредили праздник.

При этом сама профессия охранника появилась в Едином справочнике профессий только в 2009 году. Отмечать этот день также могут частные детективы и телохранители.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Какие еще праздники отмечают в России 11 марта

День работника органов наркоконтроля.

Праздники в мире

Всемирный день мусульманской культуры, мира и диалога в кино

В 2010 году праздник учредил писатель и продюсер Джавед Мохаммед с целью просвещения людей о разнообразии исламской культуры и ее связи с другими вероисповеданиями.

С тех пор этот день отмечают ежегодно. 11 марта во многих странах мира проходят различные выставки, лекции, показы фильмов и другие образовательные мероприятия.

День Ромео и Джульетты

Праздник отмечается ежегодно и напоминает о том, что 11 марта 1302 года были обручены два любимых шекспировских героя — Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти.

Интересно, что в 1972 году в итальянском городе Верона поклонники английского драматурга Уильяма Шекспира создали сообщество единомышленников, который назвали Клубом Джульетты. Его участники отвечают на присланные фанатами письма от лица Джульетты. Клуб существует и сегодня.

Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в мире 11 марта

Рамадан.

День пандемии коронавируса.

Европейский день памяти жертв терроризма.

День тишины на Бали.

День предложения в США.



Какой церковный праздник сегодня

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фалалея Сирийского, отшельника

Святой жил в V веке. После принятия иночества в Малой Азии он направился в Сирию и поселился близ языческого храма, который носил дурную славу из-за обитавшей там нечисти.

После изгнания злых духов, преподобный Фалалей построил себе хижину, куда едва умещался, и прожил в ней около 10 лет. А когда к нему обратились христиане, он построил храм на месте идольского капища и проводил там ежедневные богослужения.

День памяти Прокопия Декаполита

В одной из обителей страны Декаполитской Прокопий принял монашество и все время проводил в молитвах к Богу. Пришедший к власти император Лев III Исавр боролся с духовной властью, отрицая христианство, которое проповедовал святой.

По велению правителя Прокопия схватили и предали жестоким пыткам. После кончины императора, святитель вышел из заточения и оставшуюся жизнь провел в монашеских подвигах.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 марта

Православные верующие вспоминают:

мучеников Иулиана, Евна (Крониона), и слуги его, Виса воина и Мекара;

священномученика Петра пресвитера, мученика Михаила;

новомученика Илию Печерского;

святого Херефрифа, епископа Линкольширского.

Приметы и традиции на 11 марта

Высокое небо с облаками — к солнцу.



Вернулись грачи — скоро растает снег.

Ясное ночное небо со звездами — значит, будет жаркое лето.

Если убраться в этот день в доме, супругов будет ждать счастье и благополучие.

Нельзя переедать и давать деньги в долг.

Кто родился 11 марта

Актриса театра и кино родилась в 1972 году в Подмосковье. После окончания Щукинского училища ее сразу же приняли в труппу театра имени Вахтангова. В 1977 году за исполнение роли в спектакле «За двумя зайцами» награждена премией «Хрустальная Турандот».

В кинематограф Аронова пришла в 1995 году. Известна по таким фильмам, как «Лед», «Батальон», «Бременские музыканты» и другие.

Американский бизнесмен, создатель и руководитель медиагиганта News Corporation родился в 1931 году в Австралии. Окончив Оксфордский университет, унаследовал от отца убыточную провинциальную газету The Adelaide News, а спустя некоторое время превратил убыточный бизнес отца в медиаимперию. В 1979 году Мердок стал генеральным директором News Corporation.

По данным Forbes на 2024 год, состояние Руперта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Кто еще родился 11 марта