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14:39, 11 марта 2024Экономика

Американская соцсеть назвала первоначальную стоимость своих акций

В Reddit запланировали привлечь в ходе IPO почти 750 миллионов долларов

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, рассчитывает по итогам предстоящего IPO привлечь до 748 миллионов долларов. Объем первоначального размещения составит около 22 миллионов акций по цене от 31 до 34 долларов за одну штуку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании.

Отмечается, что акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, но точные сроки IPO пока не называются. Капитализация Reddit в рамках размещения может составить около 6,5 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что компания, оцененная в 2021 году в 10 миллиардов долларов, планирует продать около 10 процентов своих акций. Речь идет о первом с 2019 года крупном IPO, связанном с социальными сетями.

Основанный в 2005 году Reddit стал наиболее известен своими нишевыми дискуссионными группами и пользователями, которые голосуют «за» или «против» контента, опубликованного другими участниками. Многие публикации сообщений на платформе способствовали десяткам «мемных» взлетов акций за последние годы. Так, в начале десятилетия неопытные инвесторы самоорганизовывались через Reddit против крупных фондов, которые, по их мнению, фактически топили хорошие компании. Участники форума решили искусственно поднимать цены на их акции, провоцируя убытки хедж-фондов.

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      Дмитрий Воронин
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