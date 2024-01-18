В Reddit приготовились к выходу на биржу

Reuters: Reddit готовится к выходу на IPO в марте

Платформа Reddit, объединяющая функции соцсети и форума, а также известная своим влиянием на рынок «мемных» акций, приготовилась осуществить в марте первичное публичное размещение акций (IPO), сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что если процесс не будет отложен, как это уже случалось раньше, то произойдет первое IPO крупной компании, занимающейся социальными сетями с 2019 года. Выход на биржу проведут на фоне жесткой конкуренции за рекламные средства с такими компаниями, как, например, TikTok. Ожидается, что Reddit получит чуть более 800 миллионов долларов дохода от рекламы в 2023 году, что на 20 с лишним процентов превысит показатели предыдущего года.

Собеседники агентства рассказали, что компания, оцененная в 2021 году в 10 миллиардов долларов, планирует продать около 10 процентов своих акций, стоимость которых определят ближе к моменту листинга. В самом Reddit эти планы не комментируют.

Основанный в 2005 году веб-разработчиком Стивом Хаффманом и предпринимателем Алексисом Оганяном, Reddit стал наиболее известен своими нишевыми дискуссионными группами и пользователями, которые голосуют «за» или «против» контента, опубликованного другими участниками. Многие инвесторы, публикующие сообщения на платформе, способствовали десяткам «мемных» взлетов акций за последние годы.

Так, в начале десятилетия неопытные инвесторы самоорганизовывались через Reddit против крупных фондов, которые, по их мнению, фактически топили хорошие компании, гонимые жаждой наживы. Участники форума решили искусственно поднимать цены на их акции, провоцируя убытки хедж-фондов. На первых полосах мировых СМИ они оказались после того, как схлестнулись с Уолл-стрит за угасающую розничную сеть GameStop, торгующую дисками с видеоиграми и компьютерной техникой. Стоимость ее акции взлетала с 10 до 400 долларов.