ФСБ задержала вице-президента российского банка с двумя миллионами рублей

В Петербурге суд арестовал вице-президента банка «Россия» по делу о подкупе

Октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца 58-летнего вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева, проходящего по уголовному делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Топ-менеджер был задержан сотрудниками ФСБ при получении двух миллионов рублей от бизнесменов, занимающихся строительством элитного коттеджного поселка рядом с гольф-клубом. После чего в отношении Андреева было возбуждено уголовное дело.

По версии Следственного комитета, он потребовал от застройщиков откат в виде ежемесячных выплат за бесперебойное финансирование проекта по выделенной кредитной линии банка. За три года Андрееву было выплачено около 30 миллионов рублей.

На суде защита топ-менеджера предлагала внести залог в пять миллионов рублей, однако суд отклонил это предложение.

В банке «Россия» подтвердили задержание Андреева, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Расследование в отношении него было инициировано банком, который оказывает содействие следственным органам.

7 марта сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил к 12 годам заключения бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности регионального управления ФСИН за получение взятки в 60 миллионов рублей.

