Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:29, 11 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала вице-президента российского банка с двумя миллионами рублей

В Петербурге суд арестовал вице-президента банка «Россия» по делу о подкупе

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Октябрьский суд Петербурга арестовал на два месяца 58-летнего вице-президента банка «Россия» Игоря Андреева, проходящего по уголовному делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Топ-менеджер был задержан сотрудниками ФСБ при получении двух миллионов рублей от бизнесменов, занимающихся строительством элитного коттеджного поселка рядом с гольф-клубом. После чего в отношении Андреева было возбуждено уголовное дело.

По версии Следственного комитета, он потребовал от застройщиков откат в виде ежемесячных выплат за бесперебойное финансирование проекта по выделенной кредитной линии банка. За три года Андрееву было выплачено около 30 миллионов рублей.

На суде защита топ-менеджера предлагала внести залог в пять миллионов рублей, однако суд отклонил это предложение.

В банке «Россия» подтвердили задержание Андреева, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Расследование в отношении него было инициировано банком, который оказывает содействие следственным органам.

7 марта сообщалось, что в Иркутской области суд приговорил к 12 годам заключения бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности регионального управления ФСИН за получение взятки в 60 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Оценены темпы дальнейшего падения рекордно подешевевшей турецкой лиры

      Гражданина Кореи арестовали в России за шпионаж

      Российский политолог объяснил цель заявления Киева об операции в Крыму

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время рейса

      В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

      Полиция заинтересовалась конфликтом звезды «Уральских пельменей» с подростками

      Утка вывела из строя двигатель SSJ-100

      Новое фото Кейт Миддлтон оказалось подделкой. Почему это подогрело слухи об исчезновении жены будущего короля Британии?

      Россиянам назвали правила безопасного приготовления шашлыка на даче

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше