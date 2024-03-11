Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:03, 11 марта 2024Из жизни

Бывшая учительница христианской школы назвала причину начала порнокарьеры

Фото: @thecourtneytillia

Бывшая учительница из США рассказала, почему ей пришлось уйти из школы и начать порнокарьеру. Об этом пишет Daily Star.

36-летняя Кортни Тиллия работала в христианской школе для детей с аутизмом. Ей нравилась работа, однако зарплата едва позволяла сводить концы с концами. Тем не менее она продолжала преподавать и одновременно написала диссертацию. Последней каплей, которая заставила ее бросить педагогику, стало отношение руководство школы.

«Когда я вернулась в школу с ученой степенью, ко мне подошла президент и сказала: "Кортни, мы очень тобой гордимся, но зарплату не поднимем" (…) В этот момент я подумала: "Чем я занимаюсь? Что я делаю? Мне денег хватает только на выживание"», — рассказала Тиллия.

Материалы по теме:
Как это мило. В прокат выходит фестивальный хит о молодой звезде американского порно. Чем он может удивить?
Как это мило.В прокат выходит фестивальный хит о молодой звезде американского порно. Чем он может удивить?
18 февраля 2022
«Я агрессивная и придурочная» Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
«Я агрессивная и придурочная»Как известная порноактриса променяла многомиллионные гонорары на боксерские перчатки
10 февраля 2023

После этого она бросила преподавание, завела страницу на платформе OnlyFans и, по ее словам, сумела заработать на откровенном контенте более 1,3 миллиона долларов (118,5 миллиона рублей). На прежней работе ей понадобилось бы 25 лет, чтобы скопить такую сумму.

Сейчас порномодель замужем, у нее четверо детей. Она сумела полностью обеспечить семью заработками в интернете. Женщина заявила, что не переживает о том, что дети думают о ее новой профессии. Она заявила, что надеется научить их относиться с уважением к любому труду.

Ранее Кортни Тиллия говорила, что проблемы с работой в школе мешали ей понять себя. «Пока я не бросила работу в школе, я чувствовала себя оторванной от себя самой и от Бога. Я не знала, в чем цель моей жизни и чем я должна помогать другим», — заявила звезда порно.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Тогда эта война закончится». Орбан рассказал об обещании Трампа не давать ни копейки Украине после избрания президентом

      В Канаде упрекнули США из-за помощи Украины

      Турецкий истребитель показали в популярном сериале

      Бывшая учительница христианской школы назвала причину начала порнокарьеры

      Фильм «20 дней в Мариуполе» завоевал «Оскар»

      Испытывающей отвращение к поцелуям любимого мужа женщине дали совет

      Россия опустилась на третье место среди поставщиков оружия

      Армия США получила «революционный» миномет NEMO

      Назван лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»

      Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории «Разъединенных Штатов Америки»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше