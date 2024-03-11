Бывшая учительница христианской школы назвала причину начала порнокарьеры

Бывшая учительница из США рассказала, почему ей пришлось уйти из школы и начать порнокарьеру. Об этом пишет Daily Star.

36-летняя Кортни Тиллия работала в христианской школе для детей с аутизмом. Ей нравилась работа, однако зарплата едва позволяла сводить концы с концами. Тем не менее она продолжала преподавать и одновременно написала диссертацию. Последней каплей, которая заставила ее бросить педагогику, стало отношение руководство школы.

«Когда я вернулась в школу с ученой степенью, ко мне подошла президент и сказала: "Кортни, мы очень тобой гордимся, но зарплату не поднимем" (…) В этот момент я подумала: "Чем я занимаюсь? Что я делаю? Мне денег хватает только на выживание"», — рассказала Тиллия.

После этого она бросила преподавание, завела страницу на платформе OnlyFans и, по ее словам, сумела заработать на откровенном контенте более 1,3 миллиона долларов (118,5 миллиона рублей). На прежней работе ей понадобилось бы 25 лет, чтобы скопить такую сумму.

Сейчас порномодель замужем, у нее четверо детей. Она сумела полностью обеспечить семью заработками в интернете. Женщина заявила, что не переживает о том, что дети думают о ее новой профессии. Она заявила, что надеется научить их относиться с уважением к любому труду.

Ранее Кортни Тиллия говорила, что проблемы с работой в школе мешали ей понять себя. «Пока я не бросила работу в школе, я чувствовала себя оторванной от себя самой и от Бога. Я не знала, в чем цель моей жизни и чем я должна помогать другим», — заявила звезда порно.