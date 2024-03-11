Знахарь изнасиловал женщину во время ритуала духовного очищения

В США знахаря приговорили к пожизненному сроку за изнасилование клиентки

В США самопровозглашенный знахарь из штата Джорджия пообещал женщине провести очищающий ритуал и вместо этого изнасиловал ее. Об этом сообщает People.

45-летнего Хасана Шалгина приговорили к пожизненному сроку за преступление, совершенное в феврале 2023 года. Тогда к нему через интернет обратилась женщина. Он заявил, что ей необходим ритуал духовного очищения, и предложил провести его у себя дома. За эту услугу Шалгин потребовал с клиентки 1,5 тысячи долларов. Она согласилась внести залог в размере 200 долларов, а остальную сумму выплатить в течение месяца.

Когда женщина приехала домой к Шалину, он сообщил, что ритуал продлится три часа, и предложил ей переодеться в белую ночную рубашку. Клиентка неохотно согласилась. Ранее она заметила в доме пистолет, что вызвало у нее опасения. После того как женщина переоделась, Шалгин набросился на нее и дважды изнасиловал. Потом он долгое время не отпускал пострадавшую из квартиры. В итоге он разрешил ей уйти и заявил, что она должна прислать ему 300 долларов сверх оговоренной суммы.

Женщина сразу же отправилась в полицию и написала на знахаря заявление. После того как информация об аресте Шалгина появилась в СМИ, к правоохранителям обратились еще четыре женщины. Все они заявили, что также были изнасилованы во время «ритуалов». Две пострадавшие согласились выступить в суде.

Шалгина признали виновным в изнасиловании, мошенничестве, незаконном лишении свободы и побоях. По совокупности статей он получил пожизненный срок. Подал ли он апелляцию, не сообщается.

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