Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:50, 11 марта 2024Культура

BadComedian высказался о получившем «Оскар» фильме «Оппенгеймер»

Кинокритик Баженов: у фильма «Оппенгеймер» не было конкуренции на «Оскаре»

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

Кинокритик и блогер BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов) высказался о получившем премию «Оскар-2024» фильме «Оппенгеймер». Его слова приводит НСН.

Баженов заявил, что у картины режиссера Кристофера Нолана не было достойных конкурентов. «Фильмы Нолана всегда зрителем замечаются. Здесь еще тема серьезная и подход, это один из самых громких фильмов года. Он соперничает только с "Барби", но давать этой картине награду за лучший фильм было бы странно», — отметил он.

Кинокритик подчеркнул, что «Оскара» удостаиваются «очень крупные и выжимательные проекты». «Никто не осудит то, что этому фильму дали награду», — заключил он.

Блогер также отметил фильм «Годзилла: Минус один», который завоевал награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты». «Фильм с 15 миллионами долларов бюджета... Это очень смешной бюджет по голливудским меркам, но картина умудрилась получить "Оскар"», — пояснил он.

Ранее «Оппенгеймер» номинировали в 13 категориях, из которых он одержал победу в семи. Картину признали лучшей за актерскую и операторскую работу, режиссуру, монтаж и музыку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае. Сколько будет нерабочих дней?

      В ЕС назвали дату принятия новых санкций против России

      Начался судебный процесс Киркорова против Успенской

      В России резко выросли реальные зарплаты

      Раскрыт способ отсудить деньги у заливающего квартиру соседа

      «Каролина» подарила Кузнецову вантуз

      Ляйсан Утяшева снялась в откровенном наряде

      Грузия обвинила ЕС в подрыве ценностей правового государства

      Названы последствия победы Трампа на выборах для Украины

      Объяснена загадка неостывающих белых карликов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше